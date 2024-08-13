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В Таиланде проверят российский бизнес на нарушения

Таиланд проведет внеплановые проверки иностранного бизнеса, включая российский

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Личный архив Катерины М.

Правительство Таиланда намерено провести ряд внеплановых проверок иностранного бизнеса: прежде всего китайского, российского и индийского. Об этом пишет Bangkok Post.

По оценкам тайских властей, в стране работает более 100 туроператоров, в деятельности которых присутствуют признаки незарегистрированного зарубежного участия. Они используют демпинговые стратегии, переманивая клиентов у местных компаний, тем самым истощая доходы Таиланда от туризма, отметили в правительстве.

«Нелегальные иностранцы эксплуатируют наши ресурсы, чтобы заработать деньги. Если мы и дальше продолжим пренебрегать более строгим соблюдением законов, большему количеству местных легальных операторов вскоре придется уйти из отрасли», — подчеркнул вице-президент Совета по туризму Таиланда Сурават Акараворамат.

По итогам первого полугодия Таиланд вошел в топ-3 самых популярных зарубежных направлений у россиян. Турпоток составил 921 тыс. человек.

Ранее стало известно, сколько иностранных туристов посетили Россию за полгода.

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