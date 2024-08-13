Польский миллиардер подаст в суд на Meta

Польский миллиардер Рафаль Бжоска и его супруга, журналистка Омена Менсах, подадут в суд на американскую компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за фейковой рекламы в принадлежащих ей соцсетях. Об этом сообщает Reuters.

Бжоска является основателем и генеральным директором одного из крупнейших частных почтовых операторов в Европе InPost. Журнал Forbes оценивает его состояние в $1 млрд.

По данным Polskie Radio, на платформах Meta появилась фейковая информация, в том числе рекламные посты с фотографиями Менсах, в которых говорилось, что она якобы подвергалась насилию со стороны Бжоска. Журналистка обнаружила 263 подобных поста.

Миллиардер заявил, что они с супругой рассматривают все сценарии, включая судебный иск против Meta в США, если в Европе не захотят работать с этой историей. Бжоска намерен добиться от компании крупной компенсации, а полученные деньги пожертвовать на благотворительность.

Ранее в Роскомнадзоре высказались о возможности разблокировки Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).