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Суды стали учитывать санкции при определении налоговых штрафов

Арбитражные суды стали учитывать санкции как смягчающий фактор

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Арбитражные суды стали учитывать санкции в качестве смягчающего фактора при определении штрафов за налоговые нарушения. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов.

К примеру, Арбитражный суд Томской области в конце июля не стал выступать против восьмикратного снижения суммы штрафа в деле о налоговых взысканиях с местного Дворца зрелищ и спорта. Налоговики объяснили это в том числе санкционным давлением Запада на российскую экономику.

До этого депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в социальной сети X потребовала прекратить экономическую войну с Россией.

Она иронично высказалась о словах министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок по поводу «краха России в третьем квартале» из-за санкционного давления. Отмечается, что экономика Германии оказалась на грани рецессии после неожиданного сокращения ВВП на 0,1% во втором квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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