Силовики практически парализовали работу подмосковной эко-компании «Орис Пром»

В подмосковном Дзержинском практически парализована работа эко-компании «Орис Пром». Это произошло после того, как руководство фирмы выявило хищения со стороны своего бывшего сотрудника Алексея Михайлика и обратилось к правоохранителям за помощью. Как пишет федеральный интернет-портал «Блокнот», вместо помощи компания получила проверки и многомиллионные штрафы.

«По словам адвокатов, есть основания подозревать, что атака на компанию создана с единственной целью — повысить статистику и раскрываемость преступлений сфере коррупции. Однако не исключен вариант того, что это начало рейдерского захвата», — отмечает электронное СМИ.

Будучи начальником тендерного отдела «Орис Прома», Алексей Михайлик с помощью поддельных документов получал в обход компании миллионы рублей незаконной прибыли. Все его мошеннические схемы подробно описаны в материалах уголовного дела. Копия документов имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

После вскрытия аферы Михайлик был уволен из компании, затем арестован и в ноябре 2022 года осужден за мошенничество. Но еще в феврале 2022 года после завершения внутренней проверки, руководство компании обнаружило новые эпизоды противоправных действий бывшего сотрудника. С этим компания обратилась в МУ МВД России «Люберецкое» с заявлением о привлечении Михайлика по новым эпизодам, связанными с ГУП «Московский метрополитен». Согласно материалам дела, «Орис Пром» сразу выплатил денежную компенсацию пострадавшему контрагенту.

Однако, как пишет «Блокнот», «по сообщению о хищении металлолома ГУП «Московский метрополитен» органом дознания неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Итоговое решение не принято и в настоящее время. Жалобы ООО «Орис Пром» в прокуратуру к результату не привели».

В июле 2023 года Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда изменила приговор на условный и освободила из-под стражи.

Как объясняют журналисты «Блокнота», он «дал объяснения оперативным сотрудникам, утверждая, что Кузнецов И.Н. (генеральный директор и основатель «Орис Пром», — примечание «Газеты.Ru»), якобы, угрожал ему увольнением и требовал давать взятки. По мнению юристов, эти показания были получены в рамках негласной договоренности между Михайликом и оперативными сотрудниками (…) Несмотря на многочисленные доказательства хищений металлолома и нанесения ущерба, следствие сконцентрировалось только на фактах дачи и получения взяток. В результате настоящие виновники остались безнаказанными, а компания была подвергнута административным штрафам».

Сейчас представители фирмы «Орис Пром» пытаются отстоять репутацию в суде и добиться наказания виновных.