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Коллекторов призвали ввести мораторий на выплаты по долгам для жителей приграничья

В НАПКА призвали ввести мораторий на выплаты по долгам для жителей приграничья

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Depositphotos

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) предложила участникам рынка ввести мораторий на выплаты по долгам для жителей приграничных регионов РФ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призывает всех участников рынка профессионального взыскания принять решения о моратории на выплаты по долгам для жителей приграничья, подвергшегося террористическим атакам», — заявили в НАПКА.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. Бои в приграничных районах области продолжаются до сих пор.

В Курской области находится газоизмерительная станция «Суджа», которая на сегодняшний день остается единственным маршрутом для транзита российского газа в Европу через Украину. На фоне ситуации в регионе цены на газ в ЕС резко подскочили, превысив $480 за 1 тыс. кубометров.

Ранее эксперт обозначил пределы роста цен на газ в ЕС в случае остановки транзита через Украину.

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