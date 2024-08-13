Коллекторов призвали ввести мораторий на выплаты по долгам для жителей приграничья

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) предложила участникам рынка ввести мораторий на выплаты по долгам для жителей приграничных регионов РФ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призывает всех участников рынка профессионального взыскания принять решения о моратории на выплаты по долгам для жителей приграничья, подвергшегося террористическим атакам», — заявили в НАПКА.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. Бои в приграничных районах области продолжаются до сих пор.

В Курской области находится газоизмерительная станция «Суджа», которая на сегодняшний день остается единственным маршрутом для транзита российского газа в Европу через Украину. На фоне ситуации в регионе цены на газ в ЕС резко подскочили, превысив $480 за 1 тыс. кубометров.

Ранее эксперт обозначил пределы роста цен на газ в ЕС в случае остановки транзита через Украину.