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«ВБ Девелопмент» задолжало Wildberries свыше 30 млрд рублей

Учрежденное Бакальчуком «ВБ Девелопмент» задолжало Wildberries свыше 30 млрд руб

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Проектное подразделение Wildberries «ВБ Девелопмент» задолжало маркетплейсу более 30 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу юрлица объединенных Russ и Wildberries «РВБ».

Отмечается, что задолженность сформировалась в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров.

«С января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на данный момент с подрядчиками достигнуты договоренности о завершении всех ранее запланированных работ.

До этого основатель и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук говорила, что Wildberries на момент объединения с оператором наружной рекламы Russ оценивался в $10 млрд (порядка 866 млрд руб).

Ранее Кадыров сообщил о «рейдерском захвате» Wildberries.

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