Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РЖД прокомментировали стоимость билетов из Анапы в Москву

РЖД: 86 тысяч стоят билеты из Анапы с пересадками в вагоны СВ и люкс

close
100%
Shutterstock/fornStudio

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД. — «Газета.Ru») пояснили «Парламентской газете» что 80-90 тысяч рублей — это стоимость билетов из Анапы с пересадками в вагоны СВ и люкс.

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — пояснили в компании.

При этом отмечается, что проблема заключается в малом количестве вариантов.

Российские туристы застряли в Анапе из-за дорогих обратных билетов. В августе есть только стыковочные маршруты, а стоимость билетов превышает 70 тысяч рублей с человека. После этого транспортная прокуратура организовала проверку.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) также объяснил туристам из Анапы, как выбраться из курорта без обратного билета. Он посоветовал добраться до аэропорта Минвод, а затем на поезде, встав в лист ожидания РЖД.

Ранее Альянс турагентств отреагировал на проблемы застрявших в Анапе россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами