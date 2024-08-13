В РЖД прокомментировали стоимость билетов из Анапы в Москву

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД. — «Газета.Ru») пояснили «Парламентской газете» что 80-90 тысяч рублей — это стоимость билетов из Анапы с пересадками в вагоны СВ и люкс.

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — пояснили в компании.

При этом отмечается, что проблема заключается в малом количестве вариантов.

Российские туристы застряли в Анапе из-за дорогих обратных билетов. В августе есть только стыковочные маршруты, а стоимость билетов превышает 70 тысяч рублей с человека. После этого транспортная прокуратура организовала проверку.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) также объяснил туристам из Анапы, как выбраться из курорта без обратного билета. Он посоветовал добраться до аэропорта Минвод, а затем на поезде, встав в лист ожидания РЖД.

Ранее Альянс турагентств отреагировал на проблемы застрявших в Анапе россиян.