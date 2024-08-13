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Экс-руководители обанкротившегося банка получили сроки за хищение

Экс-руководители обанкротившегося Межтопэнергобанка получили сроки за хищение

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Алексей Никольский/РИА Новости

Замоскворецкий суд приговорил бывших топ-менеджеров разорившегося Межтопэнергобанка Игоря Грабового и Елену Литвинову к пяти и четырем годам колонии общего режима по делу по обвинению в совершении особо крупного мошенничества, а именно в хищении у банка более 4,8 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Грабовой занимал должность заместителя председателя правления Межтопэнергобанка, Литвинова была начальником кредитного управления. Они похитили деньги, выдавая ничем не обеспеченные кредиты фиктивным фирмам.

По данным газеты, предполагаемый организатор этого преступления, в чьих интересах якобы и действовали топ-менеджеры, фактический владелец и бывший председатель правления банка Юрий Шутов находится в международном розыске.

Созданный в 1994 году для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса Межтопэнергобанк был признан разорившимся в июле 2017 года. Причиной отзыва лицензии послужило размещение денег в низкокачественные активы. На тот момент долг банка перед кредиторами составлял более 30,6 млрд рублей.

Уголовное дело о крупных хищениях из Межтопэнергобанка было возбуждено 1 сентября 2017 года УВД по Центральному округу Москвы.

Ранее суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нота-Банка.

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