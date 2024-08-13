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Россияне продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкции США

Хакан Топкурулу: США не смогли остановить поток российских туристов в Турцию

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявил, что российские туристы продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкционное давление США. Его слова передает РИА Новости.

По словам Топкурулу, проблемой являются только высокие цены, которые вызваны жесткой монетарной политикой турецкого правительства.

Он добавил, что российские туристы в текущем году занимают десятое место по количеству приезжающих в Турцию.

«Владельцы турецких отелей и торговцы довольны сложившейся ситуацией», — подчеркнул Топкурулу.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказывал, что Турция является лидером среди зарубежных направлений для отдыха россиян, этим летом там отдохнут порядка 7 млн жителей страны.

Конкурентами этого направления являются Таиланд и Египет. По итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.

Ранее посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию.

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