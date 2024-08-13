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Девелоперы стали реже запрашивать разрешение на строительство домов

«Известия»: девелоперы начали реже запрашивать разрешения на возведение домов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Девелоперы начали реже обращаться за разрешениями на строительство многоквартирных домов, этот показатель с начала года сократился на 4,4%. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что за первое полугодие 2024-го в России выданы разрешения на строительство более 3 тыс. многоквартирных жилых домов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го (3,2 тыс. зданий).

При этом фиксируется рост проектного финансирования строительства (кредитование банками) — с начала года на 14%, что закладывается в цену жилья.

С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. По прогнозам опрошенных «Газетой.Ru» экономистов и аналитиков, остальные государственные ипотечные программы под низкие ставки продолжат действовать, а ставки по рыночной ипотеке начнут падать уже в 2025 году. Тем не менее выдачи жилищных кредитов упадут на 35-40% по итогам 2024-го, и наиболее серьезное уменьшение произойдет во второй половине года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее квартиры на вторичке в России резко подешевели.

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