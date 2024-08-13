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Стало известно, сколько россиян хотят сменить профессию

Большинство опрошенных россиян хотят сменить профессию

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Большинство — 62% — опрошенных россиян признались, что изменили бы сейчас свое решение о выборе профессии. Мужчины чаще стремятся изменить свою профессию (68% против 56% среди женщин). Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Результаты есть у «Газеты.Ru».

56% россиян выразили желание не только сменить профессию, но и отрасль работы. 15% респондентов хотели бы оставить работу по найму и начать свой бизнес, а 14% предпочли бы просто сменить место своей трудовой деятельности. 10% опрошенных изменили бы только профессию, а 3% задумывались о том, чтобы вовсе не работать. Остальные 2% предложили другие варианты изменений.

45% респондентов при выборе профессии изначально следовали своим увлечениям и интересам. На втором месте по значимости оказалась оплата труда, на которую ориентировались 28% участников опроса. На третьем месте (26%) — востребованность профессии на рынке труда.

21% россиян полагались «на случай», а 15% выбирали профессию, исходя из ее престижа. Мнение родственников и знакомых учитывали 11% опрошенных, в то время как 9% следовали семейным традициям. Остальные 7% отметили в варианте «Другое» график работы и склад своего ума.

Опрос был проведен в августе 2024 года среди более чем 3500 россиян.

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