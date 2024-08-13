Cтало известно, в каком округе Москвы продается больше всего квартир

По итогам июля 2024 года девелоперы продавали в новостройках Восточного административного округа Москвы 3750 квартир и апартаментов (+ 51,7% за год). Это максимальный показатель среди всех округов «старой» Москвы, говорится в исследовании компаний «Метриум» и Regions Development (есть у «Газеты.Ru»).

В других округах «старой» Москвы за прошедший год наблюдалось сокращение предложения или более медленные темпы его прироста, чем в ВАО. В Юго-Западном округе экспозиция новостроек увеличилась на 30,8%, в Зеленоградском — на 4,9%, в Западном — на 2,2%, в Центральном — на 1,8%, в Северном — на 0,4%. При этом в Северо-Восточном и Южном округах предложение новостроек сократилось на 4,7%, в Северо-Западном — на 11,3%, в Юго-Восточном — на 15,3%. В «старой» Москве в целом экспозиция первичного жилья за 12 месяцев выросла на 0,5%.

«Год назад Восточный округ занимал предпоследнее место по объему предложения в «старой» Москве, превосходя только Зеленоградский. За минувшие 12 месяцев ВАО обогнал по числу реализуемых лотов Центральный округ, приблизился к Юго-Западному. Это свидетельствует об активном развитии Восточного округа. Особенно стремительно на первичном рынке востока столицы увеличивается экспозиция премиум-класса — на 122,7% за год», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

По ее словам, девелоперы предпочитают именно ВАО, так как там создается много новых объектов инфраструктуры, благоустраиваются парки и другие зеленые зоны, а, значит, растет ликвидность реализуемого жилья (возможность его быстро и выгодно продать. — прим. ред.).

По данным компании «Яндекс Недвижимость», в апреле — июне 2024 года наибольшим спросом среди россиян, купивших квартиру в новостройке, пользовались одно- и двухкомнатные квартиры, на их доли пришлось по 33,4% и 33,5% запросов.

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