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Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на август

Аналитик Дында: доллар будет стоить от 85 рублей и евро от 92 рублей в августе

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Алексей Никольский/РИА Новости

Курсы доллара и евро на межбанковском рынке останутся в текущих диапазонах 85-87 рублей и 92-96 рублей в августе 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында.

«Курсы иностранных валют, в том числе доллара и евро, во многом будут зависеть от стабильности притока валюты на внутренний рынок, а также спроса на нее со стороны экспортеров. Прямая зависимость будет также с возможностью и скоростью трансграничных платежей и логистических цепочек, которые удлиняются вследствие санкционного давления», — сказал аналитик.

По его словам, на перестройку товарно-денежных цепочек может потребоваться время. Дында уточнил, что на курс нацвалюты также повлияют цена на нефть и рост ключевой ставки до 18%.

Аналитик сказал, что сейчас сложно оценить, выгодно ли покупать валюту. Дында подытожил, что все зависит от цели приобретения, и сейчас ставки по рублевым депозитам выглядят более чем привлекательно, а иностранная валюта продается в офисах и обменных пунктах банков.

Ранее экономист оценил, как российские заемщики выиграют от доллара по 100 рублей.

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