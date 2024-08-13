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Стали известны последствия отмены льготной ипотеки

«Метриум»: спрос на жилье в Москве просел на 35% после отмены льготной ипотеки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

По итогам июля 2024 года в Москве было заключено 7044 сделок по договорам долевого участия (ДДУ). За месяц покупательская активность сократилась на 35%, год к году – на 10,4%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Серьезное сокращение спроса в июле обусловлено сворачиванием в Москве льготной ипотеки и IT-ипотеки, а также ужесточением параметров семейных кредитов, выдача которых, к тому же, не велась в первую декаду месяца. Кроме того, на падение продаж повлияло повышение в начале июля рыночных ипотечных ставок в среднем 20% – подобными решениями коммерческие банки предвосхитили решение ЦБ об увеличении ключевой ставки», — пояснил Сырцов.

По его словам, доля сделок с привлечением заемных средств в минувшем месяце сократилась с рекордных 83% до 70%. Количество ипотечных сделок в июле упало на 45% относительно июня, год к году – на 14%.

По оценке Сырцова, число сделок в массовом сегменте снизилось на 44%, в Новой Москве – на 41,9%, в бизнес-классе – на 26,3%, в премиум-классе – на 12,6%, в элитном сегменте – выросло на 124,1%.

ЦБ 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Как это скажется на россиянах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы города с самой дешевой арендой жилья.

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