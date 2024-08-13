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В России замедлилась инфляция

Экономист Абрамов сообщил о замедлении роста годовой инфляции в России

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Александр Кряжев/РИА Новости

В июле 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 6,7% к июлю 2023-го. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Он добавил, что в июне Индекс Мишек вырос на 12,2%. То есть годовая инфляция по Индексу Мишек в июле заметно замедлилась по сравнению с показателем предшествующего месяца, уточнил экономист.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«В июле снизились цены лишь на три товара из индекса. Морковь подешевела на 40%, конфеты «Мишка косолапый» — на 33,6%, а молоко — на 4,6%. На все оставшиеся 11 товаров цены выросли. Самый высокий рост цен за год наблюдался на апельсиновый сок J7 (+46,6%), бананы (+26%), самый дешевый белый хлеб (+23,7%), сельдь «Матиас» (+17,1%), подсолнечное масло (+15,8%), куриные яйца Окские С1 (+11,9%), мармелад Fruit-tella (+11,1%) и черный чай (+10,2%)», — отметил Абрамов.

По данным Росстата, годовая инфляция в июле выросла до 9,1% по сравнению с 8,6% в июне. По словам Абрамова, на этом фоне замедление роста Индекса Мишек в июле по сравнению с июнем дает надежду, что перестанет расти и общий уровень инфляции.

По состоянию на 10 августа 2024 года за неделю Индекс Мишек повысился на 0,8% по сравнению с его снижением на 1,3% неделю назад. Абрамов уточнил, что подорожали сельдь «Матиас» (+8,6%) и куриные яйца (+2%). Других изменений цен не наблюдалось.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

Ранее Росстат зафиксировал ускорение годовой инфляции.

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