Цена нефти Brent поднялась выше $82 за баррель

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent с поставкой на лондонской бирже ICE поднялась выше $82 за баррель впервые с 26 июля. Об этом свидетельствуют данные с биржи ICE.

По данным торгов на 21:23 мск, цена барреля Brent росла на 3,01%, до $82,06.

К 21:38 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $81,92 (+3,1%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре рос также на 2,73%, до $79,08 за баррель.

6 августа Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) скорректировало прогнозы цен на нефть, понизив ожидания на текущий и следующий годы. По новым оценкам, средняя стоимость североморской нефти Brent в 2024 году составит $84,44/барр., а в 2025 году - $85,71/барр.

Прогнозы по американской нефти WTI также были пересмотрены в сторону снижения — до $80,21/барр. в 2024 году и $81,21/барр. в 2025 году.

В конце июля мировые цены на нефть начали снижение, при этом стоимость барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до $78 за баррель, а WTI торговалась ниже $75 за баррель, что эксперты связывают с неопределенными перспективами спроса на сырую нефть на фоне снижения прогнозов роста экономики Китая и ослабления экспортных цен на американскую нефть в Азиатский регион.

Ранее в России стали бурить меньше нефтяных скважин.