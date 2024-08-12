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Двигателестроение назвали одной из важнейших отраслей российской промышленности

ВТБ поможет развивать промышленность в России

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Пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ и объединенная двигателестроительная корпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве по сопровождению внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба банка.

Свои подписи под документом на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в Подмосковье поставили генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и заместитель президента—председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Как отметил Лукьяненко, банк стремится поддерживать развитие важнейшей отрасли в промышленности России — двигателестроение.

«Двигателестроение вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны и обеспечивает существенную часть российского экспорта высокотехнологичной продукции», — сказал он.

В рамках соглашения ВТБ будет сопровождать внешнеэкономическую деятельность ОДК.

Лукьяненко также подписал соглашение с «Ростехом», которое касается сотрудничества с госкорпорацией в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами.

«Сегодня перед корпорацией стоят амбициозные задачи по существенному наращиванию потенциала отечественной промышленности. Именно в реализации данной задачи мы видим возможности для расширения сотрудничества с Банком ВТБ», — сказал Лукьяненко.

Также на форуме ВТБ подписал с концерном ВКО «Алмах-Антей» соглашение, в рамках которого банк будет финансировать инвестиционные проекты концерна и предоставит полный спектр банковских услуг для работников предприятий холдинга.

«При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственных кластеров – Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей», — отметил Лукьяненко.

Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье с 12 по 14 августа проходит международный военно-технический форум «Армия-2024», на котором участникам демонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

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