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Пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации

Гладков попросил проиндексировать выплаты пострадавшим от обстрелов белгородцам

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к Владимиру Путину с ходатайством о проведении индексации компенсационных выплат для жителей региона, пострадавших в результате обстрелов. Об этом пишет «Парламентская газета» .

Губернатор подчеркнул, что местные жители серьезно обеспокоены тем, что повышение выплат не затронуло тех, кто пострадал от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Гладков высказал просьбу распространить это повышение компенсаций и на Белгородскую область.

Глава региона также напомнил, что недавно было принято решение об увеличении размера выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Гладков призвал обеспечить аналогичную индексацию и для жителей приграничных районов Белгородчины.

До этого президент Владимир Путин поддержал идею ввести мораторий на выплаты по ипотеке и кредитам для жителей пострадавших районов Белгородской области. Аналогичная мера уже принята в Курской области.

Ранее атаку ВСУ на Курскую область назвали последним наступлением Киева.

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