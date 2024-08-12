Пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к Владимиру Путину с ходатайством о проведении индексации компенсационных выплат для жителей региона, пострадавших в результате обстрелов. Об этом пишет «Парламентская газета» .

Губернатор подчеркнул, что местные жители серьезно обеспокоены тем, что повышение выплат не затронуло тех, кто пострадал от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Гладков высказал просьбу распространить это повышение компенсаций и на Белгородскую область.

Глава региона также напомнил, что недавно было принято решение об увеличении размера выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Гладков призвал обеспечить аналогичную индексацию и для жителей приграничных районов Белгородчины.

До этого президент Владимир Путин поддержал идею ввести мораторий на выплаты по ипотеке и кредитам для жителей пострадавших районов Белгородской области. Аналогичная мера уже принята в Курской области.

Ранее атаку ВСУ на Курскую область назвали последним наступлением Киева.