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Квартиры на вторичке в России резко подешевели

Стоимость готовых квартир в 11 городах-милионниках начала снижаться

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В августе 2024 года в большинстве крупных городов России произошло существенное снижение средних цен на готовое жилье. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

По данным федеральной компании, самое значительное падение стоимости квадратного метра зафиксировано в Санкт-Петербурге (-3,2%), Волгограде (-3,1%), Краснодаре (-2,9%), Новосибирске (-2,8%), Уфе (-2,4%), Ростове-на-Дону (-2%), Екатеринбурге (-1,7%), Омске (-1,5%), Воронеже (-1,3%) и Красноярске (-1,1%).

«Затяжной период высоких ипотечных ставок и рост ключевой ставки обострили конкуренцию за покупателей на вторичном рынке жилья, что вынудило продавцов корректировать цены», — пояснил директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Минимальное снижение — 0,4% — отмечено в Перми. А в Москве, наоборот, средняя цена «квадрата» выросла на 0,3%. В целом по России падение составило 0,7% из-за более стабильной ситуации в малых городах.

При этом средний дисконт от первоначальной цены сохранился на уровне 5,7%. «Квартиры с дисконтом становятся привлекательнее и могут поддержать спрос от критического падения», — добавил Хусаинов.

По сравнению с августом 2023 года, средняя стоимость кв. м на вторичном рынке выросла всего на 7,2%.

На прошлой неделе экс-министр финансов Михаил Задорнов заявил, что в текущих условиях аренда жилья выгоднее ипотеки. Он посоветовал вместо покупки жилья вложить деньги в депозит под 19-20% и наблюдать за изменениями на рынке.

Ранее в России резко подорожала аренда однокомнатных квартир.

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