Стало известно о сокращении импорта в РФ

Внешнеторговое сальдо России в первом полугодии 2024 года выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $76,7 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Согласно статистике ФТС, экспорт РФ за январь-июнь составил $207,1 млрд, что на 0,4% меньше показателя за тот же период 2023 года. При этом импорт сократился на 8,1%, до $130,4 млрд.

Наибольший рост показал экспорт минеральной продукции — на 2,8% до $129,7 млрд. Однако заметно сократился вывоз металлов и изделий из них (на 5,2%, до $27,8 млрд), а также продовольственных товаров и сельхозсырья (на 5,3%, до $20,8 млрд).

В импорте наиболее существенное снижение наблюдалось в поставках продукции химической промышленности (на 14,1%, до $25 млрд) и машин и оборудования (на 5,2%, до $66,1 млрд).

Статистика по макрорегионам отражает продолжение тенденций, наблюдаемых с начала военной операции на Украине. Экспорт в Европу сократился на 33,8%, до $31,7 млрд, тогда как поставки в Азию выросли на 8,5%, до $156,2 млрд. Также увеличился экспорт в Америку (на 14,2%, до $6,7 млрд) и Африку (на 23,5%, до $12,3 млрд).

Импорт в РФ сократился по всем направлениям: из Европы — на 14,1%, до $34,9 млрд, из Америки — на 15,8%, до $6,9 млрд, из Азии — на 4,8%, до $86,6 млрд.

На прошлой неделе российские пивовары попросили повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран.

Ранее товарооборот между РФ и США достиг минимума.