США оставили возможность для импорта российского урана

Вступление в силу закона о запрете импорта российского урана в США не окажет существенного влияния на урановый рынок. Об этом рассказал директор АНО «Атоминфо-центр», Александр Уваров, передает ТАСС.

По словам эксперта, в документе сохранилась возможность для продолжения поставок обогащенного уранового продукта из России «в порядке исключения». Уваров отметил, что американские атомные компании, в первую очередь Centrus, уже воспользовались этой лазейкой.

«Как и следовало ожидать, американские атомные компании воспользовались этой лазейкой в полной мере, первые исключения из запрета уже выданы Министерством энергетики США», — пояснил Уваров.

Закон о запрете импорта необлученного низкообогащенного урана из России вступает в силу 12 августа. Документ был принят Сенатом 30 апреля 2024 года и подписан президентом Джо Байденом 12 мая.

Согласно закону, до 2028 года министр энергетики США может разрешать импорт российского урана в случае отсутствия альтернативных источников для поддержания работы ядерных реакторов или если это отвечает национальным интересам.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.