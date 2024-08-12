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Стало известно, насколько в РФ вырастут цены в кафе и ресторанах

Рестораторы прогнозируют рост цен в российских кафе на 10% до конца года

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Цены в заведениях общественного питания России могут вырасти в среднем на 10% до конца года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ключевых участников отрасли.

По словам председателя Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, инфляция в стране движется опережающими темпами, поэтому снижения цен в общепите ожидать не приходится. Рестораторы вынуждены повышать цены из-за роста стоимости продуктов, арендной платы, коммунальных услуг и зарплат.

«Рестораторы вынуждены повышать цены, потому что так работает экономическая модель. Если этого не сделать, не будет денег для закупки продуктов, оплаты налогов и выплаты зарплат», — пояснил Бухаров.

Член Международной ассоциации гастрономов Леонид Гарбар отметил, что основной рост цен ожидается зимой, ближе к Новому году, когда спрос на заведения общественного питания традиционно увеличивается.

Эксперты также отмечают тенденцию «фастфудизации» — люди все чаще предпочитают быстрые перекусы в сетевых кафе и столовых. Это снижает привлекательность традиционных ресторанов и вынуждает их еще сильнее повышать цены, чтобы остаться на плаву.

В конце июля стало известно, что рестораторы Парижа начали жаловаться на отсутствие клиентов из-за Олимпиады.

Ранее мэр Ульяновска ответил на приглашение «Бургера кинга» прийти на обед.

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