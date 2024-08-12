В ЦБ ответили на критику о сдерживании экономики РФ

Банк России отверг критику о сдерживании экономического роста страны своей жесткой кредитно-денежной политикой. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».

По словам Заботкина, денежно-кредитная политика регулятора выполняет стабилизирующую функцию, поддерживая инфляцию на низком уровне. При такой инфляции спрос растет вровень с расширением потенциала экономики, что не препятствует долгосрочному росту.

«Только прирост доходов, связанный с ростом экономического потенциала, дает устойчивое и долгосрочное увеличение реальных ресурсов бюджета», — подчеркнул зампред ЦБ.

Заботкин напомнил, что прогноз Банка России предполагает рост ВВП как в 2024, так и в 2025 годах. Однако в 2025 году рост будет более сдержанным — по прогнозу ЦБ 0,5-1,5%. Представитель регулятора пояснил, что это связано не с замедлением расширения производственных возможностей экономики, а со стабилизацией спроса на достигнутых высоких уровнях после резкого рывка 2023-2024 годов.

На прошлой неделе бывший министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов спрогнозировал , что регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику при устойчивом замедлении инфляции до уровня около 7%.

Ранее в Центробанке допустили повышение ключевой ставки выше 20%.