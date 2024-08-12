Стало известно, сколько россиян готовы стать фрилансерами

Около половины россиян рассматривают возможность перехода на фриланс. Об этом свидетельствует исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», копия есть у «Газеты.Ru».

По данным опроса, 49% респондентов задумывались о переходе на фриланс: 32% — для подработки, а 17% — для постоянной работы. При этом 4% опрошенных уже подрабатывают как фрилансеры, а 3% работают в таком формате на постоянной основе.

Главным преимуществом фриланса 73% участников исследования назвали возможность самостоятельно определять график работы. На втором месте — удаленная занятость (63%), на третьем — возможность больше зарабатывать (54%).

Однако фриланс имеет и свои недостатки. Основным минусом 73% респондентов считают нестабильный доход. 58% отметили необходимость самостоятельно искать работу и «продавать себя». Ненормированный рабочий день беспокоит 35% опрошенных.

Наиболее привлекательными сферами для фриланса россияне считают IT (23%), сферу обслуживания (17%) и продажи (14%). Также популярны копирайтинг, консалтинг и обучение — по 14% каждая сфера.

Ранее россиянам рассказали, с какого возраста подросток может подрабатывать.