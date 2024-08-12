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Финансист назвал две альтернативы потребкредитам

Финансист Юденков: альтернативой потребзаймам станут рассрочка и кредитные карты

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Павел Бедняков/РИА Новости

Во втором полугодии 2024 года повышенным спросом россиян начнут пользоваться рассрочки и кредитные карты как альтернативы потребкредитам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

«При рассрочке покупатель приходит в магазин, приобретает, к примеру, смартфон, подписывает опосредованный кредитный договор с банком прямо на месте и забирает свой товар. Потом каждый месяц переводит определенную сумму. В целом это выгодно. Второй способ — кредитные карты. В некоторых банках кредитки позволяют снять наличные и без процентов вернуть деньги в течение определенного срока. Думаю, их востребованность тоже возрастет», — отметил финансист.

По его оценке, спрос россиян на потребкредиты во втором полугодии 2024 года сократится вдвое от текущего уровня. Финансист пояснил, что ставки по потребзаймам вырастут после повышения ключевой ставки с 16% до 18%, поэтому они станут менее выгодными.

ЦБ повысил ключевую ставку до 18% 26 июля. До этого она четыре раза была сохранена на уровне 16% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как повышение ключевой ставки повлияет на жизнь россиян.

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