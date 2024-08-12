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Экономист объяснил, когда невыгодно рефинансировать кредит

Экономист Валишвили назвала три минуса рефинансирования кредитов для россиян

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Pexels

Рефинансирование кредитов, подразумевающее снижение ставки по ним или увеличение срока займа, выгодно только в первые два года. В более позднем периоде заемщик оплатил банку большую часть процентов, и рефинансирование будет нецелесообразно. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Во-вторых, рефинансирование может быть выгодно, только если разница в процентной ставке по имеющемуся и потенциально возможному договору составляет более двух процентов, так как услуга может быть связана с дополнительными платежами — комиссия за открытие нового счета, оценка имущества при ипотечном кредитовании. В-третьих, ставки по кредитам будут только увеличиваться, а значит и условия по рефинансированиям будут менее выгодными», — отметила экономист.

Валишвили подчеркнула, что рефинансирование не означает отмену обязательств. Эксперт уточнила, что банк может списать долг только в случае банкротства должника и отсутствия у него какого-либо имущества для исполнения обязательств.

ЦБ 26 июля повысил ключевую ставку с 16 до 18%. «Газета.Ru» рассказала, на сколько вырастут ставки по кредитам после этого.

Ранее более 40% опрошенных россиян не поддержали идею Набиуллиной по периоду охлаждения для зомби-заемщиков.

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