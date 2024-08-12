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Россиян предупредили о подорожании бензина

В «Синергии» предрекли подорожание литра АИ-95 до 70 рублей в Москве

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Сергей Аверин/РИА Новости

Цены на «95-й» бензин на московских заправках могут повыситься с чуть более чем 62 руб. до 70 руб. за литр в сентябре 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова.

По ее словам, среди базовых причин подорожания бензина каждый год, летний сезон отпусков, сезон ягод, фруктов и овощей, когда дачники в августе собирают урожай и чаще ездят из города в область.

«Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета, проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, сокращение выпуска нефти. К сожалению, ощутимого снижения стоимости бензина в 2024 году ждать не стоит, цены на бензин будут расти. Многолетняя практика и статистика это подтверждают», — отметила эксперт.

Она призвала учитывать, что в регионах цены на бензин отличаются. Например, в Московской области, если отъехать 100 км от столицы, можно заправить автомобиль на 20-30 копеек за литр дешевле, чем в Москве. По словам Суворовой, примерно такие же цены на бензин два месяца назад были в Воронеже, а в Санкт-Петербурге топливо было на 30-40 копеек был дороже, чем в Москве.

Суворова посоветовала автовладельцам заправляться с использованием карт лояльности, чтобы сэкономить.

Ранее были названы страны Европы с самым доступным бензином.

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