Экономист оценил, как российские заемщики выиграют от доллара по 100 рублей

Доллар по 100 руб. будет выгоднее для российских заемщиков, чем банков. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он допустил, что заемщики даже выиграют от подорожания доллара.

«Кредитов в валюте у российских банков уже практически не осталось. Если и остались, то в юанях. Курс доллара на платежи по рублевым кредитам не влияет никак. Процентные ставки по кредитам физлицам в российских банках фиксированы. Более того, при обесценении рубля заемщик, который обслуживает рублевый кредит, даже условно выигрывает, так как в пересчете на доллары он будет отдавать банку меньшую сумму в рублях. То есть такая ситуация будет заемщику относительно более выгодна, чем банку», — пояснил Лобода.

По прогнозу аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, с начала осени курс доллара повысится с чуть более 85 руб. до 90-95 руб. Буйволов не исключил доллар и по 100 руб., но назвал этот сценарий маловероятным. По оценке аналитика, доллар может подорожать до 100 руб. в случае сильного и устойчивого спада цен на сырье с одновременным ухудшением картины на геополитическом контуре РФ.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.