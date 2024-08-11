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Саудовская Аравия решила упростить инвестиции в свою экономику

Саудовская Аравия выразила интерес к ежегодным инвестициям в $100 млрд

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Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия объявила о новых правилах ведения бизнеса, направленных на повышение прозрачности и упрощение процесса инвестирования в королевство. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, обновленный инвестиционный закон усиливает права инвесторов, гарантируя верховенство закона, справедливое отношение и свободу перевода средств без задержек. Министерство инвестиций страны заявило, что лицензии для иностранных инвесторов будут отменены и заменены «упрощенным» процессом регистрации.

«Закон подтверждает интерес Саудовской Аравии созданию благоприятной и безопасной среды для инвесторов», — заявил министр инвестиций Халид Аль-Фалих.

Реформы должны вступить в силу в начале 2025 года. Их цель — привлечь более $100 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в год к 2030 году в рамках усилий по развитию новых отраслей промышленности.

В 2023 году приток ПИИ составил чуть более $19 млрд, что выше среднегодового показателя в $17 млрд за 2017-2022 годы, но ниже прошлогодней цели в $22 млрд. В первом квартале 2024 года королевство привлекло $4,5 млрд и нацелено на приток $29 млрд за весь год.

До этого стало известно, что россиян защитят от недобросовестных финансовых посредников.

Ранее россиянам дали советы, как не нарваться на мошенников при инвестировании.

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