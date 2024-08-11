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Россия продолжает отгрузки с «Арктик СПГ-2»

Bloomberg: Москва обходит ограничения и начинает поставки газа из Арктики

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рядом с терминалом погрузки завода «Арктик СПГ-2» замечен второй крупнотоннажный танкер для перевозки сжиженного газа. Длина судна около 290 м соответствует характеристикам индийского газовоза Asya Energy. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

В начале августа с этого же завода, находящегося под американскими санкциями, была осуществлена первая поставка СПГ на танкере Pioneer той же судоходной компании. Оба газовоза, вероятно, входят в «теневой флот» Москвы для обхода ограничений, пишет издание.

По данным Equasis, Asya Energy управляется фирмой Ocean Speedstar Solutions. Компания не ответила на запросы о комментариях. Оператор «Арктик СПГ-2» «Новатэк» также не прокомментировал прибытие танкера.

Санкции США в ноябре 2022 года были направлены на блокировку старта экспорта с нового завода мощностью 19,8 млн т в год. Хотя производство СПГ началось в декабре, отгрузки были невозможны из-за ограничений на поставку специализированных судов.

До этого стало известно, что западные страховые компании, включая American Club и West of England, тайно продолжают страховать танкеры, перевозящие российскую нефть, несмотря на риски нарушения ценового потолка G7.

Ранее Россия недостаточно сократила добычу нефти.

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