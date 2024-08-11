Стало известно, куда россияне предпочитают летать больше всего осенью

Дальневосточные города возглавили рейтинг российских направлений с максимальным ростом спроса на авиабилеты этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Купибилет».

По данным сервиса, покупки билетов во Владивосток увеличились в 3 раза, в Южно-Сахалинск — в 3,6 раза, а в Курильск — в 11 раз по сравнению с осенью 2023 года.

При этом лидерами внутреннего туризма традиционно остаются Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Однако спрос на эти города демонстрирует разнонаправленную динамику: продажи билетов в Сочи выросли на 7%, в Махачкалу — на 4%, в Екатеринбург — на 2%, а в Калининград, Москву, Петербург и Казань — снизились на 1-5%.

«Каждый шестой россиянин поедет в Сочи, каждый десятый — в Санкт-Петербург, а каждый четырнадцатый — в Калининград», — отметила директор по маркетингу «Купибилет» Екатерина Долгих.

Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова до этого говорила , что планирование отпуска на осень имеет свои преимущества. Так, прежде всего такой отдых будет более выгодным из-за раннего бронирования. Кроме того, так у туристов будет время составить план и маршрут поездки, наметить интересные места для посещения и выбрать наиболее популярные развлечения.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать за границей.