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Мировой спрос на золото достиг исторического пика

Золото вытесняет доллар и юань из валютных резервов центробанков

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Илья Наймушин/РИА Новости

Центробанки мира диверсифицируют резервы, избавляясь от доллара и юаня в пользу золота.Об этом пишет японский Nikkei Asia.

По данным МВФ, доля доллара в валютных резервах опустилась до исторического минимума 58,9%, а юаня — до 2,2%. В 2023 году закупки золота центробанками составили рекордные 1030 т, на 183 т больше, чем годом ранее.

Страны стараются сбалансировать валютные резервы на фоне геополитической нестабильности и экономической турбулентности. Спрос на золото растет в качестве защитного актива: мировое потребление металла в 2023 г. достигло рекорда в 4899 т, включая инвестиции, ювелирку и покупки ЦБ.

«Центробанки диверсифицируют свои резервы в сторону золота для поддержания их стоимости на фоне ослабления доллара и юаня», — отмечают эксперты.

Мировая добыча золота в прошлом году увеличилась на 1% до 3644 т.

До этого стало известно, сколько Минфин потратит на покупку валюты и золота в августе.

Ранее Банк России зафиксировал снижение международных резервов РФ.

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