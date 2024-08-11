Стало известно, зарплата в каких профессиях выросла больше всего

Самым большим ростом средних предлагаемых зарплат в строительной отрасли в июле 2024 года отметились профессии бурильщика и бетонщика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Авито Работы».

По данным платформы, работодатели готовы платить бурильщикам в среднем 127 691 рубль, что на 43% больше, чем годом ранее.

Зарплатные предложения для бетонщиков выросли еще сильнее — на 58%, достигнув 108 587 рублей.

Причиной стремительного повышения окладов стал дефицит квалифицированных строительных кадров на фоне активного расширения рынка. «Мы наблюдаем увеличение объемов строительства по всей России, что приводит к повышенному спросу на рабочих», — пояснил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Спрос на бетонщиков за год вырос в 3,5 раза, на каменщиков и арматурщиков - вдвое. Чтобы заманить специалистов, компании вынуждены не только повышать зарплаты, но и развивать сотрудничество со строительными ссузами.

В среднем по стране предлагаемые зарплаты в жилищном строительстве поднялись на 16% — до 80 478 рублей, на промышленных объектах — на 15%, до 80 940 рублей.

До этого исследования сервиса Headhunter показало , что наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников — 32,6 тысячи рублей, уборщиков — 37,3 тысячи рублей, воспитателей и нянь — 40,5 тысячи рублей, а также учителей — 41,9 тысячи рублей.

Ранее в России назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами.