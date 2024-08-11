Бразилия летом возобновила покупки пшеницы из России

После 5-месячной паузы Бразилия в июне закупила у России 187,2 тыс. тонн пшеницы на $41,3 млн. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные таможни.

В июле поставки выросли до 241 тыс. тонн на $56,2 млн — рост на 29% за месяц и в 1,4 раза за год.

«Объем июльских поставок был лишь на 2% меньше рекордного уровня сентября 2022 года», — следует из данных бразильской таможни.

За месяц общий импорт пшеницы в Бразилию вырос на 54% — до 646 тыс. тонн. А с начала 2023 года он подскочил в 1,6 раза до 4 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия стала главным покупателем российского зерна в июле, импортировав 712 тыс. тонн. Следом идут Египет (529 тыс. тонн) и Ливия (317 тыс. тонн).

Ранее Испания импортировала из России рекордный объем зерна.