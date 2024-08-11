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Россиян защитят от недобросовестных финансовых посредников

В России запретили рекламу финансовых пирамид под видом потребкооперативов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России вступили в силу поправки в закон «О потребительской кооперации», запрещающие не поднадзорным Банку России организациям привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. Об этом сообщает «Российская газета»..

По данным издания, ранее отсутствие статуса финансовой организации не ограничивало привлечение денег или имущества россиян. Этим пользовались мошенники, выманивавшие сбережения под видом «выгодных» инвестиций.

Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Сергей Иванов заявил, что новый закон позволяет отнести рекламу финансовых пирамид под видом кредитных потребительских кооперативов к недостоверной.

«Нужно довести до людей простую истину: прежде чем доверять деньги организации, нужно проверить, есть ли она в реестре Банка России. Если лицензии нет, люди не будут реагировать, а надзорные органы получат основания для проверок», — отметил он.

Гендиректор АРФГ Вениамин Каганов пояснил, что финансовые пирамиды часто маскируются под кредитные потребительские кооперативы. «Запрет потребительским обществам привлекать средства физлиц, не являющихся пайщиками, не повлечет упущенной выгоды для таких организаций. У граждан остается механизм покупки пая. А реклама пирамид под видом КПК становится недостоверной», — подчеркнул он.

В конце июля адвокат объяснил , что делать, если мошенники взяли на вас кредит.

Ранее россиянам назвали рискованные варианты вложений денег.

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