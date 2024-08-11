В Центробанке допустили повышение ключевой ставки выше 20%

Центральный банк РФ может поднять ключевую ставку до 20% годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Если в предстоящие месяцы у Центробанка останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания бизнеса и граждан снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента», — сказал Заботкин, отвечая на вопрос, при каких условиях регулятор продолжит поднимать ключевую ставку.

Он также добавил, что на решение ЦБ могут повлиять дополнительные проинфляционные риски, среди которых значительное ухудшение внешних условий, сокращение возможностей получения импорта или падение российского экспорта.

До этого в ЦБ обсуждалась возможность повышения ключевой ставки до 20% на фоне длительного роста инфляции, однако аргументов в пользу такого решения оказалось недостаточно. Некоторые участники дискуссии предлагали повысить ставку, учитывая влияние временных факторов и ужесточение условий кредитования.

7 августа бывший министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов спрогнозировал, что регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику при устойчивом замедлении инфляции до уровня около 7%.

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Регулятор пояснил, что инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза ЦБ.

Ранее Росстат зафиксировал ускорение годовой инфляции.