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Россиянам разъяснили, что такое микродоли в квартире

Депутат Гаврилов: размер микродоли не может быть меньше шести квадратных метров

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Антон Денисов/РИА Новости

Собственности жилья не могут дробить его на микродоли площадью меньше 6 кв. м, рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Его слова приводит News.ru.

«При этом обладателю доли в праве общей собственности запрещено дробить ее на более мелкие доли», — уточнил эксперт.

В последнее время в России наметился спад интереса покупателей к малогабаритному жилью. По итогам первого полугодия наибольшим спросом среди россиян, купивших квартиру в новостройке, пользовались «однушки» и «двушки», на их доли пришлось по 33,4% и 33,5% запросов соответственно. На третьем месте по популярности оказались трехкомнатные квартиры. Ими в январе — июне интересовалось 15,6% покупателей.

Ранее была названа стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге.

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