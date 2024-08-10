Стало известно, почему западные авиакомпании начали реже летать в Китай

Западные авиакомпании стали отменять рейсы в Китай в связи с растущими расходами и увеличенным временем полета из-за необходимости избегать российского воздушного пространства, пишет Reuters.

British Airways заявила в четверг, что прекратит полеты из Лондона в Пекин на год с конца октября по коммерческим причинам. Кроме того, в июле британский перевозчик временно отменил один из своих двух ежедневных рейсов Лондон-Гонконг на тот же период. Также в прошлом месяце полеты из Сиднея в Шанхай приостановила австралийская Qantas Airways.

Между тем китайские авиакомпании начали увеличивать свою долю рынка на международных маршрутах за счет преимущества в цене и времени перелета из-за возможности осуществлять более короткие рейсы через Россию. Так, билет из Лондона в Пекин на прямой рейс British Airways на ближайшие даты стоит порядка 200 тыс. рублей, время в полете составит 13,5 часа. Китайскими авиалиниями можно улететь за 130 тыс. рублей, а время в полете составит чуть более 10 часов.

До этого Virgin Galactic объявила стоимость полета в космос на своем корабле Delta. Цена билета на одного пассажира составит $600 тыс.

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