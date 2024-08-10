ФАС проконтролирует изменение цен на товары и услуги в Курской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в крупные торговые сети Курской области с просьбой предупреждать о предложениях повысить цены на товары и услуги в регионе. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В письме говорится, что ФАС просит ретейлеров своевременно оповещать о любых поступающих от поставщиков предложениях об изменении закупочных цен на потребительские товары и услуги в Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее власти сообщили об отъезде жителей Курской области в безопасные места.