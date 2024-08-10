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Эксперт предупредил об угрозе искусственных камней для алмазной индустрии

Аналитик Калачев: алмазная отрасль недооценила угрозу искусственных бриллиантов

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алмазная индустрия недооценила опасность со стороны синтетических камней и не смогла эффективно ей противостоять, заявил аналитик «Финама» Алексей Калачев. Его слова приводит ТАСС.

«Нынешняя молодежь менее склонна к престижному потреблению и вполне готова ограничивать свои траты на подарки и обручальные кольца покупкой искусственных бриллиантов», — рассуждает эксперт.

Так, спрос на натуральные и искусственные бриллианты на американском рынке ювелирных украшений (крупнейший в мире) в 2023 году практически сравнялся, отметил Калачев.

Накануне одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний De Beers отменила назначенную на конец августа торговую сессию по продаже необработанных алмазов из-за падения мирового спроса на них.

До этого сообщалось, что доходы ЕС от экспорта алмазов упали на четверть из-за антироссийских санкций.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения за полгода.

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