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США выделят Украине дополнительную военную помощь

Кирби: США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

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Evelyn Hockstein/Reuters

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $125 млн. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Bild.

По словам Кирби, новый пакет помощи подчеркивает «непоколебимую поддержку [США] Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что помощь будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, радары и противотанковое оружие и будет поступать из американских запасов.

Блинкен уверен, что это оборудование поможет Украине защитить свои войска и увеличить свои возможности на всей линии боевого соприкосновения.

В конце июля посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон сжигает колоссальные средства в украинском конфликте, несмотря на то, что государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку $35 трлн.

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении помощи от США при Трампе.

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