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Nike частично приостановила работу в Турции из-за роста таможенных пошлин

Nike приостановила прием онлайн-заказов из Турции после роста таможенных пошлин

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Charles Platiau/Reuters

Nike приостановила онлайн-продажи в Турции через свой веб-сайт и мобильное приложение. Причиной стало недавнее повышение Анкарой таможенных пошлин на онлайн-покупки из-за рубежа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Мы не можем гарантировать нашим потребителям, что их заказы будут доставлены гладко и вовремя, поэтому на данный момент мы приостанавливаем прием онлайн-заказов из Турции», — говорится в сообщении.

При этом в Nike подчеркнули, что компания продолжает продавать свою продукцию в Турции через собственные магазины и магазины своих розничных филиалов.

Новые таможенные меры заработали в Турции ранее на этой неделе. Налоговая ставка для товаров, приобретенных онлайн в Евросоюзе, выросла с 20% до 30%, в других странах — с 30% до 60%.

На днях США снова пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией.

Ранее в Турции оценили влияние западных санкций на турпоток из России.

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