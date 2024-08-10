Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько подорожали продукты питания в России с прошлого лета

Росстат: продукты питания за последний год подорожали на 10,4%

close
100%
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Цены на продукты питания в России за последние 12 месяцев выросли на 10,4%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Сильнее всего изменилась стоимость яиц: по сравнению с прошлым июлем она взлетела на 37,3%. Какао за год подорожало на 2,9%, живая и охлажденная рыба — на 2,3%.

Цены на горох и фасоль за период выросли на 1,8%. Сахар-песок подорожал на 1,7%, подсолнечное масло — на 1,5%, ржаной хлеб и оливковое масло — на 1,4%, пшеничный хлеб, пряники и мороженое — на 1,2%.

Алкогольные напитки по сравнению с прошлым летом подорожали на 5,9%.

Накануне сообщалось об ускорении годовой инфляции в России до 9,13%. За июль потребительские цены в стране выросли на 1,14%.

Банк России пытается бороться с ускорением инфляции путем повышения ключевой ставки. В прошлом месяце регулятор поднял ставку разом на 200 базисных пунктов, с 16% до 18% годовых. При этом в ЦБ не исключают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее российской экономике предрекли замедление до 2%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами