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Россия поставила рекордный объем удобрений в Бразилию

Поставки российских удобрений в Бразилию в июле обновили рекорд

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Wikimedia Commons

Россия в июле увеличила поставки удобрений в Бразилию на 7,5% год к году, до рекордных за всю историю 1,14 млн тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

В денежном выражении поставки в прошлом месяце выросли на 8% и составили $364,4 млн. Это максимальный показатель с марта 2023 года.

Объем экспорта российских удобрений в латиноамериканскую страну уже третий месяц подряд превышает 1 млн тонн.

РФ остается ключевым поставщиком удобрений в Бразилию. Следом идет Китай, который активно наращивает импорт этого товара на бразильский рынок. Так, по итогам прошлого месяца КНР отправила в страну 783,4 тыс. тонн удобрений, что в 1,9 раза превышает прошлогодний показатель.

В топ-5 импортеров удобрений в Бразилию также входят Канада (+1%, 697 тыс. тонн), Египет (-29%, 290 тыс. тонн) и Марокко (-7%, 281 тыс. тонн).

До этого сообщалось о резком сокращении товарооборота между Россией и Литвой в первом полугодии.

Ранее стало известно, с какой страной СНГ Россия рекордно нарастила торговлю.

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