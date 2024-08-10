Литва резко сократила поставки в Россию

Литва за январь — июнь сократила поставки товаров и услуг в Россию на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем экспорта составил €630,9 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статслужбу балтийской республики.

В результате Россия опустилась на 10-ю строчку в списке экспортных партнеров Литвы. Для сравнения: по итогам 2022-го РФ занимала четвертое место, а в 2021-м — и вовсе была лидером.

Первое место среди экспортных партнеров Литвы в первом полугодии 2024-го заняла Латвия. На нее пришлось 10,8% от общего объема литовских поставок. На втором месте оказалась Польша с долей в 9,9%. Топ-3 замыкает Германия с 8,2%.

До этого сообщалось о резком сокращении товарооборота между Россией и Германией. Европейская страна в июне сократила закупки российских товаров почти в 1,5 раза в годовом выражении, до €0,2 млрд. Поставки из ФРГ на отечественный рынок рухнули на 22,2% год к году, до €0,6 млрд.

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