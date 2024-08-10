Экономист рассказал, что ждет мировую экономику после сползания США в рецессию

Сползание США в рецессию приведет к падению мировой экономики на 4-5%, прогнозирует кандидат экономических наук Михаил Хачатурян. Его слова приводит РИА Новости.

Штаты находятся на грани рецессии уже два года, отметил экономист. Ситуацию усугубляют рекордный госдолг, высокие темпы инфляции, сокращение производственных мощностей и спад потребления, подчеркнул он.

Сильнее всего от наступления рецессии в США, по оценкам Хачатуряна, пострадает европейская экономика. Из-за большой политической и экономической зависимости от Соединенных Штатов спад составит не менее 6-8%. Экономика Китая отреагирует снижением на 1,5-3% и справится с этим не дольше, чем за девять месяцев, считает эксперт.

До этого в ЕС призывали подготовить экономику к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее на Западе резко повысили вероятность рецессии в США к концу года.