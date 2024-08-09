«Аэрофлот» откроет прямые рейсы на Хайнань из Новосибирска, Хабаровска и Владивостока

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы на китайский остров Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Из Владивостока полеты в аэропорт курортного города Санья на юге острова Хайнань начнутся с 2 сентября с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Из Хабаровска рейсы откроются с 3 сентября по вторникам и субботам, а из Новосибирска с 5 сентября по четвергам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса «Бизнес» и 138 кресел класса «Эконом».

Учитывая, что ранее на Хайнань «Аэрофлотом» можно было улететь из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга, теперь в общей сложности прямые рейсы осуществляются из шести городов России.

Напомним, Хайнань — безвизовый для россиян при условии, что они прилетают и улетают прямым рейсом, без остановок в Китае по пути.