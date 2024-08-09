Россия недостаточно сократила добычу нефти

Россия по итогам июля недостаточно сократила нефтедобычу, нарушив условия сделки ОПЕК+, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

В прошлом месяце в России добывали на 67 тыс. баррелей в сутки (б/с) топлива больше, чем предполагали договоренности ОПЕК+: порядка 9,045 млн б/с против 8,978 млн б/с.

В Минэнерго объяснили перепроизводство разовыми проблемами с графиком поставок и пообещали исправить уровни добычи в августе и сентябре.

Между тем соседний Азербайджан, напротив, отстал от квоты ОПЕК+ на 61 тыс. б/с. В прошлом месяце страна добывала 490 тыс. б/с. нефти против предполагаемых 551 тыс. б/с.

До этого стало известно, что западные страховщики тайно продолжают предоставлять покрытие для танкеров с российской нефтью, несмотря на опасения по поводу нарушение ценового потолка G7.

Ранее в Минфине подсчитали нефтегазовые доходы бюджета РФ за полгода.