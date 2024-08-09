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Стало известно, сколько денег у самой богатой семьи Индии

Ваrclays-Hurun India: состояние семьи миллиардера Амбани составило 10% ВВП Индии

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Reuters

Состояние семьи индийского миллиардера Мукеша Амбани составило почти 10% ВВП всей южноазиатской республики. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на отчет банка Barclays-Hurun India.

По состоянию на 20 марта семейное богатство Амбани оценивалось в 25,7 трлн рупий, или $385,5 млрд.

Бизнес-империя Амбани Reliance Industries является крупнейшей в стране. Она охватила сектора энергетики, телекоммуникаций и розничной торговли.

На втором месте в рейтинге богатейших семей Индии расположилась семья миллиардера Нираджа Баджаджа с капиталом в размере 7,13 трлн рупий. Топ-3 замыкает семья Кумара Бирлы с 5,39 трлн рупий.

В совокупности активы трех крупнейших семейных предприятий Индии оцениваются в $460 млрд, что сравнимо с ВВП Сингапура.

На днях миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию из-за налоговой инициативы.

Ранее Италия удвоила налог на зарубежные доходы богатых иностранцев.

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