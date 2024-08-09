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Названа стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге

«Прайд Групп»: самая дорогая квартира в новостройке Петербурга стоит ₽431 млн

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Покупка самой дорогой квартиры на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга обойдется в 431 млн рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства «Прайд Групп».

Речь идет о многоквартирном объекте общей площадью 428 квадратных метров. Сдача новостройки назначена на конец 2027 года.

Для сравнения: самая дорогая квартира в городе-курорте Сочи оценивается в 1,8 млрд рублей. Лот располагается в районе Хосты. Площадь объекта превышает 600 «квадратов».

На днях стало известно, сколько денег россияне вложили в недвижимость за первое полугодие. Выяснилось, что по итогам января — июня жители РФ потратили на покупку жилья 4,3 трлн рублей. Спрос на рынке подогрело закрытие льготной ипотеки.

Ранее эксперт рассказал, чем аренда выгоднее ипотеки.

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